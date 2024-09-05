Bagajdan sığınmacı çıktı

Kaynak: İHA
Bagajdan sığınmacı çıktı

Kırklareli'de minibüs ile otomobilin bagajında toplam 22 sığınmacı yakalandı, gözaltına alınan 2 organizatörden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Kontrol edilen otomobilin bagajı ve kapalı kasa minibüste, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan toplam 22 sığınmacı yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden O.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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