Bağcılar’da pikap dehşeti! İşçilerin kaldığı konteynere çarptı

Kaza saat 11.00 sıralarında Kirazlı Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 HF 202 plakalı pikap, inşaat işçilerinin kaldığı konteynere çarptı. Konteynerde kalan 6 işçiden 1'i kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında pikap çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, bölgedeki inşaatın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikabın işçilerin kaldığı konteynere çarptığı anlar yer alıyor.