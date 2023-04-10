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Sitedeki kedilerin sayısı azaldı! Kameraları izleyince şoke oldular...

İstanbul’da site içinde beslenen kedilerden 5'i, 4 ay içerisinde kayboldu. Komşularından şüphelenen hayvanseverler, sitenin güvenlik kameralarını izleyince gerçek ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:00
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Bağcılar’da site sakinleri kameraları izleyince şok oldular. Kedileri poşete koyup bagajda götürmüş

Sitedeki kedilerin sayısı azaldı! Kameraları izleyince şoke oldular...
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Bağcılar’da bir sitede beslenen onlarca kediden 5’i, 4 ay içerisinde kayboldu. Komşularından şüphelenen hayvanseverler, güvenlik kameralarından sitenin bahçesini takibe aldı. Son olarak 5 Nisan’da 5. kedi de kaybolunca sitenin kamera kayıtları tek tek incelendi. Görüntülerde, evinde köpek de besleyen Engin M.’nin, sabah 07.00 sıralarında bir kediyi alıp aracının bagajına koyduğu görüldü. Komşuların iddiasına göre, Engin M., aylardır kedileri poşete koyup kaçırıyor. Site sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri gelirken, Engin M., kediyi götürdüğünü kabul etti. Kaçırılan kedilerin nerede olduğu bilinmezken, hayvansever site sakinlerinden Hayriye Orman ve Emine Öner suç duyurusunda bulundu.

“BEN HİÇ TOZ KONDURAMADIM"

Komşusu Engin M.’nin görüntülerinden sonra polis çağırdığını belirten Hayriye Orman, “Çok üzgünüm. Burada 12 yıldır yaşıyorum. Bunu bir komşumuzun yapması inanın bizi çok üzdü. Emine hanım şüphelendiği zaman ben hiç toz konduramadım. ‘Yapamaz’ dedim ama kamera kayıtlarını izleyince çok üzüldüm. Suç duyurusunda bulunduk, takibini yapacağız. Kişinin adli ve maddi ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Kediyi arkadaşına sahiplendirdiğini söyledi. Bize yalan söyledi. ‘Belki o da sokağa atmıştır’ dedi. Bu yüzden sabaha kadar kediyi aradık. Bir kedi bulundu ama 4 kediden haber yok. Biz daha önce de görüntü araştırması yapmıştık ama otoparkın içerisinden aldığı için göremedik. Bu görüntüde aleni şekilde kediyi alıyor. 4 ay içerisinde belli sürelerde kediler kayboluyor. Biz yakıştıramamıştık. Maalesef oldu" dedi.

“İNSANLARA YAKIN OLAN HAYVANLARIMIZ YOK OLUYORDU"

Site sakini Emine Öner, kedilerin kaybolmasından dolayı komşusundan şüphelendiğini ifade ederek, “Siteye bir komşumuz taşındı. Kendisinin siteye taşınmasıyla bu olaylar yaşanmaya başladı. Biz burada hayvansever olduğumuz için tek bir kedi bile kaybolsa haberimiz oluyor. Tüm kedilerimizi tanıyoruz. Ancak bir şey görmediğimiz için ispat etmeden kimseyi yargılayamadık. Ben zaten şüpheleniyordum, arkadaşlarıma da söylüyordum ama ispat gerekiyordu. Kedilerin sayısı azalıyordu. İnsanlara yakın olan hayvanlarımız yok oluyordu. Bu sefer kamera görüntülerinden tespit ettik. Arabasının bagajına koyuyor, hızlıca kapatıyor. Evinde de hayvanı olan bir insan. Köpeği var ama hayvanını seven başkadır, hayvansever başkadır. Polis çağırdık, kendisi bu durumu kabul etti. Kediyi bulamayacağını söyledi. Şikayetçi olduk, gerekeni yapacağız. Potansiyel katil ruhlu insanlar bunlar. Biz genel olarak bu durumların, 5199 sayılı kanunun uygulanmasını istiyoruz. Yasa uygulanırsa bizim sorunumuz kalmaz" diye konuştu.

(Kaynak: DHA)

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