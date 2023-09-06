Bağcılar'da terör operasyonu: 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK lehine slogan atarak korsan gösteri düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KAYNAK: AA
Bağcılar'da terör operasyonu: 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül'de Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde terör örgütü PKK lehine slogan atıp, havai fişek kullanarak korsan gösteri yapan ve düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunmayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Babası harçlık vermeyince evi yaktı Güncel
Babası harçlık vermeyince evi yaktı
Çağdaş Atan Kayserispor'dan istifa etti. Flaş ayrılık Spor
Çağdaş Atan Kayserispor'dan istifa etti. Flaş ayrılık
RTÜK onayladı. LGBTİ'leri hedef alan duyuru kamu spotu oluyor Güncel
RTÜK onayladı. LGBTİ'leri hedef alan duyuru kamu spotu oluyor
Ankaragücü 17'lik futbolcuyla sözleşme imzaladı Spor
Ankaragücü 17'lik futbolcuyla sözleşme imzaladı
İstanbul delegelerinin tercihi belli oldu. CHP’de değişim rüzgarı sert esiyor Güncel
İstanbul delegelerinin tercihi belli oldu. CHP’de değişim rüzgarı sert esiyor
Melissa Vargas bu kez DJ performansıyla coşturdu Magazin
Melissa Vargas bu kez DJ performansıyla coşturdu