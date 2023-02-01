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Bağımlılıkla mücadelede yeni bir uygulama

Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilk etapta 10 büyükşehirde açacağı merkezlerle, kısaca "BAHAR" olarak tanımlanan "Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon Modeli"ni hayata geçirecek.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 13:10
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Bağımlılıkla mücadelede yeni bir planlama yapılıyor

Bağımlılıkla mücadelede yeni bir uygulama
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AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, tütün ve madde bağımlılığı konusunda, tedaviden toplumda farkındalık oluşturmaya dönük eğitim faaliyetlerine kadar birçok çalışmayı yürüten Bakanlık, yakın zamanda yeni bir hizmet modelini de devreye almak için harekete geçti. Bu kapsamda, madde bağımlılığı arındırma merkezlerinin ardından "BAHAR" olarak adlandırılan hastanın ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halini sağlamayı hedefleyen rehabilitasyon merkezleri kurulacak.

Bağımlı hastalara yönelik rehabilitasyon çalışmalarını yürütecek bu merkezler, bu yıl ilk etapta 10 büyükşehirde hayata geçirilecek ve ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Tedavi gören hastaların yeniden madde kullanımının önlenmesi amaçlanıyor.

Bağımlılığın seyrinde tekrar başlamaların sık görülmesi nedeniyle bağımlı bireylerin tedavisinin çok boyutlu ve uzun soluklu ele alınması büyük önem taşıyor. Yapılan planlamaya göre, BAHAR merkezleri de bağımlılık tedavisi gören kişilerde tekrar uyuşturucu madde kullanımını önlemeye odaklanacak. Tedavi merkezlerinde arınma tedavisini tamamlayan kişiler, tedavilerini takip eden süreçte BAHAR merkezlerince desteklenecek.

Merkezler, hastaların maddesiz yaşayabilmeyi öğrenmeleri, aile ve sosyal ilişkilerini düzenleyebilmeleri, sosyal ve mesleki becerileri kazanmaları konusunda uzun süreli psikososyal tedavi hizmetlerini sunacak.

BAKANLIKTAN HEKİMLERE "MADDE BAĞIMLILIĞI" EĞİTİMİ VERİLECEK

Öte yandan Bakanlık, Türkiye genelindeki hekimlerin madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla yeni bir eğitim programını başlattı. Bu kapsamda hazırlanan "Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi" Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden tüm hekimlerin kullanımına açıldı. Türkiye genelinde 135 "arındırma merkezi" BULUNUYOR. Sağlık Bakanlığı, kendisi veya yakınlarında madde bağımlılığı sorunu olduğunu düşünen kişilere, psikolog ve sosyal çalışmacıların görev yaptığı ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı aracılığıyla destek oluyor.

Ayrıca Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Bağımlılık Danışma Merkezleri aracılığıyla bağımlı birey ve yakınları için yüz yüze danışmanlık, tedaviye yönlendirme, tedavi sonrası izlem çalışmaları yürütülüyor.

2022 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde 1388 yatak kapasitesine sahip 135 arındırma merkezi bulunuyor.

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