Murat Ülker'den flaş Aziz Yıldırım açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Murat Ülker'den flaş Aziz Yıldırım açıklaması
Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın listesinde yer aldığı iddia edilen Murat Ülker flaş bir açıklama yaptı.

Haziran ayında yapılması beklenen Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu'nda, Ali Koç'un ardından Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Bu sıcak gelişmenin ardından Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi ortaya çıktı. Sosyal medyada; Aziz Yıldırım ile Murat Ülker’in bir görüşme yaptığı, Murat Ülker’in oğlu Yahya Ülker’in Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde yer aldığına yönelik haberler çıktı.

Murat Ülker bu haberlere sert tepki gösterdi. Patronlar Dünyası'na konuşan Murat Ülker, “Ne kadar ayıp bir şey. Hiç bir arkadaşım bana böyle bir teklifte bulunmadı ve bulunamaz. Ayrıca ailemizi de bu kısır tartışmalara alet etmeyiniz.” dedi.

Aziz Yıldırım da paylaşılan yönetim kurulu listesinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklaması;
''Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon yaratılmaktadır.

Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim.

Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."

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