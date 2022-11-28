Mustafa Sandal'la tavla tavla oynayan BTP lideri Hüseyin Baş: Adam kazandı...

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, şarkıcı Mustafa Sandal'la 'pazar tavlası'nda buluştu. İkili, bir yandan şarkı söyleyip bir yandan tavla oynadıkları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mustafa Sandal, "Hüseyin Baş kardeşim pazar tavlasına çok iddialı geldi. Sonuna kadar mücadele etti. Ama sonuç 6-2" yorumu yaparken, Hüseyin Baş da "Adam kazandı. Yakında rövanş" ifadesini kullandı.