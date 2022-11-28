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Mustafa Sandal'la tavla tavla oynayan BTP lideri Hüseyin Baş: Adam kazandı...

Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'la tavla oynadığı anlara ilişkin video paylaştı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:26
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Bağımsız Türkiye Partisi Başkanı Hüseyin Baş ve Mustafa Sandal tavla partisi düzenlediler

Mustafa Sandal'la tavla tavla oynayan BTP lideri Hüseyin Baş: Adam kazandı...
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, şarkıcı Mustafa Sandal'la 'pazar tavlası'nda buluştu. İkili, bir yandan şarkı söyleyip bir yandan tavla oynadıkları  videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mustafa Sandal, "Hüseyin Baş kardeşim pazar tavlasına çok iddialı geldi. Sonuna kadar mücadele etti. Ama sonuç 6-2" yorumu yaparken, Hüseyin Baş da "Adam kazandı. Yakında rövanş" ifadesini kullandı.

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