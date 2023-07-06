Bağımsızlık gününde Cezayirliler Paris'te gövde gösterisi yaptı

Fransa'nın başkenti Paris'te kaydedilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Cezayir bağımsızlık gününde binlerce sığınmacı Cumhuriyet Anıtı'nın önünde toplandı.

Bağımsızlık gününde Cezayirliler Paris'te gövde gösterisi yaptı

Editör: İsa Karaarslan

Cezayir’in bağımsızlık gününde binlerce Cezayirli Paris’in ortasında bağımsızlıklarını kutladı.

1962 yılında yaptıkları referandum ile bağımsızlığını ilan eden Cezayir tam 132 yıl boyunca Fransa’nın sömürgesinde yaşadı.

1954 yılında başlattıkları ‘Kurtuluş Devrimi’ tam 8 sene boyunca devam etti. Yıllar süren savaş sonrasında yaklaşık 1.5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti.

Yüzyıldan fazla bir süre boyunca Cezayir’i sömüren ve her geçen gün toplumsal ayaklanmalara ev sahipliği yapan Fransa, bu defa da Cezayir’in bağımsızlık gününde olaylı görüntülere ev sahipliği yaptı.

Paris’te bulunan ünlü Cumhuriyet heykelini işgal eden Cezayirliler bağımsızlık gününü Cezayir bayrakları açarak kutladı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüleri Türkiye’nin de yakından tanıdığı Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi Geert Wilders’te Twitter hesabından paylaştı.

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