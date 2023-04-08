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Hüsnü Şenlendirici’den ilk açıklama. Bağırsak kanserine yakalanmıştı

Hüsnü Şenlendirici’nin kansere yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Şenlendirici sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 09:26
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Bağırsak kanserine yakalanmıştı. Hüsnü Şenlendirici’den sevenlerine mesaj

Hüsnü Şenlendirici’den ilk açıklama. Bağırsak kanserine yakalanmıştı
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Şu sıralar ekranlarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeni ile bıçak altın yattı.

Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Şenlendirici’nin 11 cm bağırsağı alındı.

SAĞLIK DURUMUM İYİ 

Ünlü sanatçı, bugün sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi: "Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım."

 


 

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