Bağırsak parazitlerini öldürüyor. İşte şifa saçan ot

Kaynak: Haber Merkezi Erhan Songür
Bağırsak parazitlerini öldürüyor. İşte şifa saçan ot
İnsanların korkulu rüyası olan bağırsak parazitlerini öldüren düğünçiçeği otu dikkatlerden kaçmadı.

Romatizma gibi ağrı veren hastalıklara iyi gelen düğünçiçeği otu, korkulu rüya romatizmaya mucizevi bir çözüm olarak gösteriliyor. Bu bitkinin faydalarını, doğaya ve sağlıklı beslenmeye önem verenler keşfetti.

Düğünçiçeği otu, gök yeşili yaprakları ve sarı çiçekleri olan, centiyangillerden bir bitkidir. Nemli kumlu topraklarda yetişir ve Karadeniz bölgesinde sık görülür.

Düğünçiçeği otunun bir başka özelliği de, insanların kabusu olan bağırsak parazitlerine karşı etkili olmasıdır.

BAĞIRSAK PARAZİTİ NEDİR?

Bağırsak parazitleri, genellikle ağız yoluyla alınan ve gözle görülemeyen yumurtalardan, gözle görülebilen kurtçuklara dönüşen canlılardır. Bu kurtçuklar, sindirim sistemine yerleştikten sonra enfeksiyonlara sebep olurlar.

DÜĞÜNÇİÇEĞİ OTU YOĞURTLAMASI NASIL YAPILIR?

Otu iyice yıkayıp, bütün halde bir tencereye alın. Üzerine kaynar su ekleyip, 15 dakika haşlayın. Sonra suyunu süzüp, 1 parmak kalınlığında kesin.

Bir soğanı küçük doğrayıp, bir çay bardağı zeytinyağında kızartın.

Kestiğiniz otları soğana ilave edip, 10 dakika daha pişirin.

Tuz ve isteğe bağlı olarak acı pul biber serpmeniz önerildi.

Servis ederken üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.

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