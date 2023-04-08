Kolesterolü düşürüyor. Bağırsakları temizliyor. Faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların sağlık sorunlarına çözüm olarak doğal gıdalara yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan darının faydaları dikkat çekti. Özellikle de darı bağırsakları temizlemesi ve kolesterolü düşürmesiyle dikkat çekti.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR, BAĞIRSAKLARI TEMİZLER

Darı tohumlarında çözünür lif bulunur, bu lif kötü olan yani LDL yani kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olur. Darı kolayca sindirilebilir olduğundan ve yüksek diyet lifi içeriği bağırsakları temizlediğinden mideniz üzerinde son derece iyi bir etkiye sahiptir. Çünkü bu çözünür lif midede jel benzeri bir kütle oluşturur ve kolesterolün emilmesine izin vermez. Bu etki mekanizması ateroskleroz riskini azaltabilir

DARI NEDİR?

Darı, Buğdaygiller familyasından, tohumları buğday gibi besin maddesi olarak kullanılabilen, bir veya çok yıllık bitki. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Ege, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilip; insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Muhabbet kuşu yeminin ana maddesidir.

DARININ FAYDALARI

- İşlenmemiş tahılları metobolizma beslenmesine eklemenin büyük yararı vardır; bu tip tahıllar bireyi kanser türlerinden ve kalp hastalıklarından korur.

-Darı; derin miktarda magnezyum içerir. İçerdiği besleyici madde zenginlikleriyle zengin magnezyum, fosfor, bakır, protein kaynağıdır; bu etkilerle çocukları astıma karşı da korur.

-Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur; yoğun çalışma sonucunda kendini dinlemeyen yorgunluklarından şikâyet eden insanların en büyük dostlarındandır.

-Yorgunluklarla mücadele için etkin bir besindir.

