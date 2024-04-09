Bağırsakta unutulan iğne ucu ölüme götürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Bağırsakta unutulan iğne ucu ölüme götürdü
Elif Kesgin, bağırsak ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi. Ailesi, kızlarının ölümünde unutulan bir iğne ucu olduğunu iddia ederek doktor ve hastaneye karşı 10 milyon TL’lik dava açtı.

İstanbul’da yönetici olarak çalışan 29 yaşındaki Elif Kesgin, alkol ve uyuşturucu bağımlısı eşi nedeniyle zor bir evlilik yaşadığı bildirildi.

Şiddet gören Kesgin, kızını ailesinin yanında büyütmek zorunda kaldı. Stresle mücadele ederken, altı yıl önce kolit hastalığına yakalandı.

Kadıköy’deki bir hastanede kolit teşhisi konulan Kesgin, bağırsak ameliyatı geçirdi. Ancak iyileşme göstermeyen Kesgin, şikayetlerini doktora ilettiğinde, psikolojik olduğu söylenerek geri gönderildi.

Beş yıl boyunca şifa arayan Kesgin, özel hastanede çare bulamadı.

4 Ocak 2023’te şiddetli ağrılarla devlet hastanesine başvuran Kesgin’in bağırsağında oksitlenmiş bir iğne ucu bulunduğu tespit edildi.

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Panikleyen Kesgin, önceki doktoruna danıştığında, altı ay sıvı gıda ile beslenmesi gerektiği belirtildi.

Doktorun ilgisizliği sonucu altı ay sonra durumu kötüleşen Kesgin, 14 Haziran 2023’te acil ameliyata alındı.

Yoğun bakımdan çıkarılan Kesgin, yürütülürken fenalaşıp yere düştü ve annesi yanında hayatını kaybetti.

Kesgin’in ölümünde doktor ve hastane yönetiminin ihmali olduğunu öne süren ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatılırken, aile, İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 10 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

Avukatları, sağlık personelinin yaşananlardan sorumlu olduğunu belirtti.

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