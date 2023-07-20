Bağışıklık dostu az bilinen besinler

İç Hastalıkları Uzmanı Dr.Ayça Kaya bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, yorgunluğu gideren besinleri açıkladı ve önemli bilgiler verdi. İşte, o bilgiler…

KAYNAK: DHA
Bağışıklık dostu az bilinen besinler

“Özellikle A, C, B6, E vitamini ve çinko, selenyum minerallerinden zengin olan kış sebzelerinden brokoli, lahana, brüksel lahanası, kırmızılâhana, karnabahar, havuç, marul, yeşilbiber, roka, sarımsak, soğan ve meyvelerden portakal, mandalina, greyfurt, kivi, elmadan bir veya birkaçı günlük beslenmede yer almalıdır.
Bağışıklık sistemini güçlendirecek bir beslenme programı uygulanmalıdır. Enfeksiyonlara yakalanmamak için vitamin ve mineral yönünden zengin beslenmek gerekir.

Tüketilen vazgeçilmez yiyeceklerin başında kuru baklagiller gelir. Özellikle kuru fasulye nohut, yeşil mercimek gibi kuru baklagiller iyi birer protein kaynağı. Beslenme alışkanlığında meydana gelen değişikliklerden biri de daha yağlı yiyeceklerin tüketilmesidir. Özellikle tereyağı ve margarinleri tüketmekten kaçınılmalı, yemeklere eklenecek zeytinyağı ve diğer sıvı yağlarsa kontrollü tüketilmeli.
Süt, yoğurt, ayran, kefir gibi hayvansal besinler vücut direncini arttırarak yorgunluğu azaltır.
Vücut direncini artırmak için mevsiminde bol taze meyve tüketimi çok önemlidir
Haftada en az üç gün balık yemek, beslenmede kuru baklagillere ağırlık vermek, mevsim sebzeleri yemek, süt ayran, yoğurt, kefir gibi hayvansal gıdaları tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir yoldur. Güneşli günlerde açık havada dolaşmak ve haftada minimum 3 gün 40 dakikadan başlayan egzersizler yapmak, zinde hissetmeyi sağlar.
Güçlü bir bağışıklık sistemi için antioksidan kapasitesi yüksek gıdalar tüketin
Antioksidan kapasiteleri yüksek yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu yiyeceklerin ana özelliği vücudu yenileyici ve onarıcı güce sahip olmalarıdır. Semizotu, turunçgiller, ceviz, ıspanak, badem, nar, enginar, brokoli, havuç, kivi, balık, ananas, kuru baklagiller, kuşburnu, zeytin, zeytinyağı, yulaf kepeği ve yoğurt gibi besinler bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Öğünlerde bu yiyeceklere sık sık yer verilirse hastalıklara karşı vücut direnci artar.

Özellikle yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, semizotu, pazı, dereotu, nane, marul ) içerdikleri A, C ve E vitaminleri, folik asit ve Omega 3 sayesinde kuvvetli antioksidan özellik gösterirler. Omega 3 oranını artırabilmek için haftada 3 gün balık tüketilmeli, salatalara 1 tatlı kaşığı keten tohumu eklenilebilir. Güçlü bir Omega 3 kaynağı olan ceviz tüketmekte vücuda antioksidan açısından destek olur.”

DHA

Öne Çıkanlar
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Son Haberler
Dünya Sağlık Örgütü’nden aşırı sıcak uyarısı Sağlık
Dünya Sağlık Örgütü’nden aşırı sıcak uyarısı
Kıbrıs’ı Rumlara dar eden Karaoğlan’ın tarihi milliyetçilik konuşması Güncel
Kıbrıs’ı Rumlara dar eden Karaoğlan’ın tarihi milliyetçilik konuşması
Erdoğan BAE devlet başkanına da Togg hediye etti Dünya
Erdoğan BAE devlet başkanına da Togg hediye etti
Dengeleri değiştirecek yeni erken emeklilik sistemi geliyor Memur ve Emekli
Dengeleri değiştirecek yeni erken emeklilik sistemi geliyor
Simge Sağın sahneye bikiniyle çıktı Magazin
Simge Sağın sahneye bikiniyle çıktı
Migrene iyi gelen bitkiler ortaya çıktı. Kronik baş ağrılarınız bitecek Şifalı Bitkiler
Migrene iyi gelen bitkiler ortaya çıktı. Kronik baş ağrılarınız bitecek
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı