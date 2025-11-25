Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel sağlık krizlerinin ardından, bireylerin kendi vücut savunma sistemlerine olan ilgisi zirveye ulaştı.

Uluslararası bilim insanları ve beslenme uzmanları, "süper besinler" olarak adlandırılan doğal kaynakların, bağışıklık sisteminin etkinliğini artırmadaki kritik rolünü doğruladı. Bu besinlerin, yalnızca hastalıklara karşı koruma sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kronik iltihaplanmayı azaltarak genel sağlığı iyileştirdiği kaydedildi.

UZMANLARDAN ÇARPICI GÖRÜŞLER

Harvard Tıp Okulu'ndan beslenme fizyolojisi uzmanı Dr. Elizabeth R. Miller, son yayımlanan bir çalışmada, özellikle C vitamini, Çinko ve D vitamini gibi mikro besinlerin önemine dikkat çekti.

Dr. Miller, "Meyve ve sebzelerden zengin bir beslenme düzeni, bağışıklık hücrelerinin, özellikle de T hücrelerinin optimum seviyede çalışması için elzem olan bir sinyal mekanizmasını tetiklediğini saptadık" ifadesini kullandı.

İsviçre'deki Federal Teknoloji Enstitüsü'nden (ETH Zürih) immünoloji profesörü Dr. Jan K. Müller, probiyotiklerin ve fermente gıdaların bağırsak sağlığı üzerindeki etkisini vurguladı.

Dr. Müller, "Bağışıklık hücrelerinin yaklaşık yüzde yetmişi bağırsakta barınıyor. Bu nedenle, yoğurt, kefir ve lahana turşusu gibi probiyotik zengini besinler tüketmek, bağırsak mikrobiyotasını çeşitlendirerek patojenlere karşı daha dirençli bir bariyer oluşturdu" şeklinde konuştu.

BİLİM BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİLERİ LİSTELEDİ

Yapılan araştırmalar, bağışıklığı doğrudan etkileyen ve günlük beslenmeye mutlaka dahil edilmesi gereken kilit besin gruplarını ortaya çıkardı:

Turunçgiller ve Kırmızı Biber: Yüksek C vitamini içeriği ile enfeksiyonla mücadele eden beyaz kan hücrelerinin üretimini artırdığı gözlemlendi.

Sarımsak ve Zencefil: İçerdikleri alisin ve gingerol bileşikleri sayesinde güçlü antienflamatuvar ve antiviral özellikler sergiledi.

Badem ve Tohumlar: E vitamini kaynağı olarak hücre zarlarını serbest radikallere karşı korudu ve bağışıklık sisteminin yaşlanmasını geciktirdi.

Yağlı Balıklar (Somon, Uskumru): Yüksek omega-3 yağ asidi içeriği ile iltihaplanmayı düzenleyerek bağışıklık tepkisini optimize ettiği kaydedildi.

Dr. Miller, beslenme düzeninin bu doğal bileşenlerle zenginleştirilmesinin, bağışıklık sistemini yalnızca kış aylarında değil, yıl boyunca aktif ve güçlü tutmanın en doğal yolu olduğunu sözlerine ekledi.