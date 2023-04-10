Uzmanı açıkladı. İşte bağışıklık sistemini güçlendiren yöntem

DHA’nın haberine göre; Dr. Ethem Akkol, “Ozon terapisi, vücutta oksidatif stresin arttığı durumlarda antioksidan sistemleri destekleyerek hücre içi iletişimi düzenler. Yangısal (enflamatuvar) süreçleri azaltır. Bu sayede, özellikle immün mekanizmasının ön planda yer aldığı, enfeksiyon, iskemik, yara iyileşmesi ve romatizma gibi hastalıkların tedavisine katkıda bulunur. Kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini ve kan akışkanlığını artırdığı için oksijen yetersizliğine bağlı gelişen hastalıkların iyileşmesinde etkin bir rol oynar” sözlerini kullandı.

“OZON TEDAVİSİ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR”

Dr. Ethem Akkol, “Ozon terapi, vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmasını harekete geçirerek hastalıklara karşı direncini artırıyor. Metabolizmayı uyararak hücrelere oksijen takviyesi yaptığı için kanserli hücrelerin yok edilmesi amacıyla yardımcı bir yöntem olarak uygulanıyor. Dolaşım ve solunum sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde de kullanılan ozon terapi, özellikle şeker hastalarının ayak bölgesinde meydana gelen ağrı ve uyuşma semptomlarını azaltıyor. Kandaki oksijen düzeyini artırdığı için rahat solunumu destekliyor. Bu doğrultuda Yaman Cerrahi Tıp Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz ozon terapisi seanslarımız ortalama 15-20 dakika sürüyor ve hastalarımızla seans planlamasını ilk görüşmemizde yapıyoruz. Uygulama türü, süresi ve uygulama yapılan bölge, rahatsızlığın türüne göre farklılık gösterebiliyor. Bazı durumlarda hastalarımız ilk seansta bile tedavinin etkilerini fark ediyor. Bu terapi, sağlık sorunlarının giderilmesinde olduğu kadar yaşam kalitesinin artırılmasında da oldukça etkili” ifadelerini kullandı.

“DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA DA ETKİLİ”

Bu etkili uygulamanın, ozon gazının antiviral, antibakteriyel, dolaşımı uyarıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkilerinden faydalanılarak geliştirildiğini belirten Akkol, sözlerine şöyle devam etti:

“İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında Alman doktorlar tarafından geliştirilen ve daha sonra Avrupa ve Amerika’da hızla yaygınlaşan ozon terapisi, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde pek çok hastalığın tedavisine kullanılan bir yöntem haline geldi. Damar genişletici etkisiyle damar tıkanıklığı riskini azaltan tedavi, yağ hücreleriyle etkileşerek bölgesel yağ yakımına yardımcı oluyor. Kan şekeri seviyelerini düşürür ve eklem ağrılarını hafifletiyor. Kronik hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Ayrıca, bel ve boyun fıtığı, iskemik kalp hastalığı, kanser, migren, kolesterol, cilt lezyonları, yanıklar, göz ve diş hastalıkları, dolaşım bozuklukları, kistik fibroz, miyom, viral hastalıklar, Hepatit B, Hepatit C, Herpes Zorter ve bakteri-mantar enfeksiyonları ile diyabet, astım, KOAH gibi solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.”