Bağlar’da kanlı saldırı! Evinin önünde öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi sabah saatlerinde feci bir olay yaşandı. Evinin önündeki aracına binerken Y.D.'nin (39) bıçaklı saldırısına uğrayan Erkan Ceylan (40), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Ceylan evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına Y.D. geldi. Y.D. çocuklarının yanında Ceylan'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Erkan Ceylan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası şüpheli Y.D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

