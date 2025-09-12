Bağlar’da kanlı saldırı! Evinin önünde öldürüldü

Olay, sabah saatlerinde Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Ceylan evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına Y.D. geldi. Y.D. çocuklarının yanında Ceylan'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Erkan Ceylan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası şüpheli Y.D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.