Bahar alerjisine doğal kalkan oluyorlar! 3 mucizevi besini tüketene hastalık uğramıyor

Bahar ayları, doğanın uyanışı ile birlikte güzellikler getirirken, birçok kişi için alerji mevsiminin de başlangıcını işaret eder. Polenler ve çevresel etmenler nedeniyle gözlerde sulanma, burun akıntısı ve hapşırık gibi semptomlar günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerji ve İmmünoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sandra Lin, alerjiyle mücadelede beslenmenin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler, vücudu alerjenlere karşı daha dayanıklı hale getirir. Özellikle antiinflamatuar ve antihistaminik özelliklere sahip besinler, alerji semptomlarının hafifletilmesinde kritik rol oynar."

İngiltere Kraliyet Koleji Beslenme Bilimleri Bölümü Uzmanı Dr. Sarah Berry ise şunları ekledi:

"Bazı bitkisel gıdalar, histamin salınımını engelleyerek veya azaltarak alerjik reaksiyonları hafifletir. Bu besinlerin düzenli tüketimi, bahar aylarını daha rahat geçirmenizi sağlayabilir."

Journal of Allergy and Clinical Immunology'da yayımlanan bir araştırma, omega-3 yağ asitleri içeren besinlerin inflamasyonu azalttığını ve alerjik semptomların şiddetini hafiflettiğini göstermekte.

Nutrients dergisindeki bir çalışma, probiyotik içeren gıdaların bağırsak sağlığını desteklediğini ve bağışıklık sisteminin alerjik tepkilerini dengelediğini ortaya koymakta.

Food & Function dergisinde yayımlanan bir başka araştırma, kersetin adı verilen doğal bir flavonoid içeren besinlerin, histamin üretimini baskılayarak alerji semptomlarını azalttığını vurgulamakta.

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BAHAR ALERJİSİNİ HAFİFLETEN 3 BESİN

1. Zerdeçal: İçerdiği güçlü antiinflamatuar bileşik olan kurkumin sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve alerjik reaksiyonları yatıştırır. Alerji mevsiminde çay veya yemeklerde düzenli olarak kullanılması önerilir.

2. Yoğurt: Probiyotik açısından zengin olan yoğurt, bağırsak florasını güçlendirerek bağışıklık sisteminin alerjenlere karşı daha etkili bir şekilde tepki vermesini sağlar.

3. Elma: Doğal bir antihistaminik olan kersetin bakımından zengin olan elma, histamin seviyelerini düzenleyerek hapşırık ve burun akıntısı gibi alerji belirtilerini hafifletir. Günde bir elma tüketimi semptomların kontrol altına alınmasında etkili olabilir.

BAHAR ALERJİSİYLE MÜCADELEDE TAVSİYELER

- Dengeli Beslenme: Alerji karşıtı besinleri düzenli olarak tüketerek bağışıklık sisteminizi destekleyebilirsiniz.

- Sıvı Tüketimi: Bol su içmek, vücuttaki alerjenlerin temizlenmesine yardımcı olur.

- Kapalı Alanlar: Polen seviyesinin yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçının.

- Doktora Danışın: Semptomlar devam ederse, tıbbi destek almak önemli.

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BAHARI DAHA RAHAT GEÇİRMENİN SIRRI DOĞADA SAKLI

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bazı doğal besinlerin alerji semptomlarını hafifletmede etkili olduğunu göstermekte. Bu özel besinleri hayatınıza dahil ederek, bahar aylarının tadını daha sağlıklı ve keyifli bir şekilde çıkarabilirsiniz.