Bahar, bomba bir transferle yeni sezona başlıyor

Show TV'nin çok izlenen dizisi Bahar'ın ikinci sezona başlama tarihi de belli oldu.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi sevilen oyuncaların yer aldığı Bahar dizisine renkli bir karakter daha dahil edildi. 'Başhekim Süreyya Biçer' karakterini Büşra Pekin canlandıracak. Başhekim Süreyya'nın disiplinli karakterinin diziye hareketlilik getirmesi bekleniyor.

YENİ SEZON YAYIN TARİHİ DE BELLİ OLDU

Bahar dizinin çekimleri 5 Eylül itibari ile başlıyor . Merakla beklenen ikinci sezonun ilk bölümünün ise 17 Eylül’de yayına verilmesi bekleniyor.