Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Duruşmaya katılan Nihal Candan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan'a seslenen Nihal Candan, 'İyiye gidiyor; Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın' dedi. Duruşmada savunma yapan Bahar Candan, "Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım" dedi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın yargılanmalarına devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan Bahar Candan suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben saf bir kadın değilim. Hukuk Fakültesinde burslu okuyorum. 17 yaşımdan beri çalışıyorum. Ablamla birlikte hapse girince ailem maddi ve manevi zorluk çekti. Okula gidemedim. Taksim bombacısı ile yan odalarda kalıyorum. Psikolojim bozuldu. 3 aydır akıl hastanesinde yatıyorum, ilaçlara bağımlı oldum. Sosyal medyadan paylaştığım lüks hayat ile ilgili paylaşımlar kendimi daha zengin göstermek için. Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERİN SORULARINA CEVAP VERMEDİ

Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Nihal Candan, adliyeye gelirken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

"ENGİN POLAT ÇIKTI; SEN DE ÇIKACAKSIN"

Bahar ve Nihal Candan kardeşler salonda birbirlerini görünce selamlaştılar. Kardeşi Bahar'a seslenen Nihal Candan, 'İyiye gidiyor. Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın' dedi.

BAHAR CANDAN İDDİALARI REDDETTİ

Bahar Candan savunmasında, “Hakkımdaki iddialar külliyen yalan. Banka hesaplarımda iddia edilen hareketler mevcut değildir. Daha ilk andan beri haberi duyunca bankalardan hesap dökümümü çıkarıp savcılığa sundum. Buradaki insanları tanımıyorum. Benim çevrem geniştir. Çevremde hiçbir mağdur yoktur. Ablam ‘Kaan benim sevgilim' deyince eniştem olarak benimseyip sevdim.

Kaan isimli kişinin GBT'sine bakmadım. Kaan adlı kişinin adının Onur Apaydın olduğunu soruşturmayla birlikte öğrendim. Onların sevgili olduğu dönemde moda programında yarışmacıydım. Yoğun bir tempo ile yarışmadaydım. Kaan Bey'in neler ile uğraştığını nasıl bir adam olduğunu anlayabilecek zamanım yoktu. Onların özel ilişkisi ile ilgili bilgim var. İddia edilen dolandırıcılık olayları ile ilgili benim bir bilgim yoktur.

Ben müştekileri tanımıyorum. Hayatım boyunca hiçbir toplantıda bulunmadım. Ben toplantıların yapıldığının söylendiği restorana gitmedim. Ben Kaan ağabeyin olduğu ortamlarda hiçbir şekilde araç alım satımı ile ilgili konuşmaya şahit olmadım. Benim hesabım üzerinden işlem yapıldığı iddiası külliyen yalan” dedi.

DURUŞMADA AĞLADI

Bahar Candan savunmasının devamında gözyaşlarına boğularak, şöyle konuştu:

"Ben saf bir kadın değilim. Hukuk fakültesinde burslu okuyorum. 17 yaşımdan beri çalışıyorum. Kariyerime mankenlik ile başladım. Son 2 senedir bir ajans ile anlaşıp sosyal medyadan da para kazanıyorum. Ablamla birlikte hapse girince ailem maddi ve manevi zorluk çekti. Okula gidemedim. Taksim bombacısı ile yan odalarda kalıyorum. Psikolojim bozuldu 3 aydır akıl hastanesinde yatıyorum ilaçlara bağımlı oldum. Genç yaşta sağlığımı kaybettim. Sosyal medyadan paylaştığım lüks hayat ile ilgili paylaşımlar kendimi daha zengin göstermek için. Diğer fenomenlere hava atmak için. Mağdurların dolandırılması olayıyla ilgili hiçbir ilgim yoktu. Nasıl bir dolandırıcılık bu mağdurlar için yapılan harcamalar araç fiyatını geçmiş? Ben Kaan ağabeyin adının Onur Apaydın olduğunu dosyadan öğrendim. Ben sosyal medyadan çok para kazanıyorum diye hava atmak için photoshop ile 12 milyon TL şeklinde paylaşım yaptım. Kaan ağabey ile bir ortamda denk geldik. Ablam hadi oturalım biraz onlarla dedi."

Nihal Candan bu esnada oturduğu koltuktan, "Of Bahar, korkuyorsun diye" şeklinde mırıldandı. Bahar Candan savunma yaparken Nihal Candan, "Of Bahar, ablan kadar başına taş düşsün" ifadelerini de kullandı.

"BEN BİR GARİBANIM"

Bahar Candan savunmasının devamında, "Benim Onur Apaydın tarafından darp edildiğim iddiası da doğru değildir. Gizli muhasebeci olduğum iddiası doğru değildir. Banka kayıtlarında her şey bellidir. Bizi sosyal medyadan görüp çok zengin olduğumuzu görüp böyle iddialarda bulunmuş olabilirler. Benim 5 senelik ilişkim var, çıkınca evleneceğim. Ablamla bile çok az görüşüyorum. Benim hayatım boyunca hiç şirketim olmadı. Vergi mükellefi de olmadım. Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım. Hiç kimseye araç temini konusunda öneride bulunmadım. Zaten benim çevremde hiç kimse ucuz araç peşinde değildir. Onur Apaydın gözaltına alındığı anda ben yanındaydım. Kendimi bir kahraman gibi hissettim o an" dedi.