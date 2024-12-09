Bahar dizisinde deprem! Senaryoyu yazan kalem değişti

Dizinin izleyicileri senaryonun gidişatında nasıl bir değişiklik olacağını merakla beklerken dizinin yeni senaristi belli oldu.

Show Tv'nin fenomen dizisi Bahar, 2. sezonunda reyting galibi oldu. Ancak projenin arka tarafında sert rüzgarlar esiyordu. Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı dizi, kadınların toplumdaki yerlerini de irdelediği için de dikkat çekiyordu.

Birsen Altuntaş'ın bildirdiğine göre Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'den oluşan senarist ekibinin diziye kısa süre önce veda etti. Senaryoyu kimin yazacağı ise merak konusuydu.

Daha önce akıllara kazınan “İstanbullu Gelin”, “Dila Hanım” ve “Küçük Kadınlar” gibi projelere imza atan Deniz Akçay, artık Bahar dizisinin senaryosunu yazacak.