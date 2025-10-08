İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunda tanınan ünlü isimlere ve sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

19 ÜNLÜ İSİM GÖZALTINDA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 19 ünlü gözaltına alındı. Ünlü isimlerin ifadeleri ve kan örneklerinin alınacağı belirtildi.

19 ünlü isim arasında Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar da bulunuyor. Evgar'ın dizideki rol arkadaşı Hatice Aslan, arkadaşlarına destek olmak amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.

DİZİ SETİ DURDU

Halk Tv'de yer alan haberlere göre, Arkadaşlarına destek olmak için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na geldiğini söyleyen Hatice Aslan, Demet Evgar ile birlikte rol aldıkları dizinin setinin ise durduğunu açıkladı.