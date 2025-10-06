Bahar dizisine taze kan! Yer yerinden oynayacak

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ dizisinin 53. bölümüne yeni bir oyuncu dahil oluyor. Kiralık Aşk dizisinde Esra karakteriyle tanınan Melisa Giz Cengiz, İpek rolüyle ekranlara gelecek.

Bahar, üçüncü sezonunda da izleyiciden büyük ilgi görmeye devam ederken, 53. bölüme dikkat çekici bir olay yaşandı.

İPEK ROLÜYLE EKRANLARA GELECEK

Kiralık Aşk dizisinde Esra karakterine hayat veren genç oyuncu Melisa Giz Cengiz, bu kez Bahar dizisinde "İpek" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, MF Yapım imzası taşıyan dizinin yeni bölümünde, 18 yaşındaki Cengiz’in canlandıracağı İpek karakteri travmatik geçmişiyle dikkat çekecek.

Ağrı hissi olmayan nadir bir hastalığa sahip olan İpek’in yolu hastaneye düşünce, olaylar da bu noktada gelişmeye başlayacak.

