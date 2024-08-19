Bahar dizisinin geri dönüş tarihi belli oldu. Yeni isimlerle geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahar dizisinin geri dönüş tarihi belli oldu. Yeni isimlerle geliyor

Show TV’de izleyicilerle buluşan Bahar dizisi, uzun bir aranın ardından sürprizlerle dolu bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon, diziye katılan altı yeni karakterle birlikte hikayenin akışında önemli değişiklikler yaşanacak.

Yeni yüzler, hem hikayeye taze bir soluk getirecek hem de mevcut karakterlerin yaşamlarında köklü dönüşümlere yol açacak.

Bu yeni karakterlerin diziye katılması izleyicilerde büyük bir merak uyandırırken, bu kişilerin Bahar’ın hayatını nasıl etkileyeceği büyük bir soru işareti olarak öne çıkıyor.

Her biri farklı geçmiş ve motivasyonlara sahip olan bu karakterler, hem Bahar’ın dünyasında hem de dizinin genel atmosferinde yeni dinamikler oluşturacak.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı dizinin ekibi, 20 Ağustos itibarıyla yeniden setlere dönüyor.

Yaz tatilinin ardından dizi, yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

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SENARYOYA ALTI YENİ KARAKTER DAHİL OLUYOR

Yeni sezonda, dizinin senaryosuna altı yeni karakter ekleniyor.

yça Üzüm’ün senaryosunu yazdığı ve Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini üstlendiği diziye, Peran Vakfı’nın başhekimi olarak Süreyya karakteri katılıyor.

Süreyya, asistanı Ergün ile birlikte diziye yeni bir dinamizm kazandıracak ve özellikle Süreyya karakterinin hikayesi büyük bir merakla bekleniyor.

Bunun yanında, Devrim Kabacaoğlu’nun hayat verdiği Uğur karakterinin babası Habip, Evren’in manevi oğlu Cem, Peran Vakfı’nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla’nın yakın arkadaşı Zuhal de yeni sezonun dikkat çeken diğer karakterleri arasında yer alacak.

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SETE DÖNÜŞ HAZIRLIKLARI

Dizi ekibi, uzun bir aranın ardından 20 Ağustos’ta yeniden sete çıkacak. Yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği konusunda herkesin gözü bu tarihte olacak.

Yeni karakterlerin hikayelere ne tür bir etki yapacağı ve izleyicileri nasıl bir maceranın beklediği ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

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