Bahar Feyzan: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP ve Semih Yalçın’dır

Sinan Ateş cinayeti davası ve Cumhur ittifakı'ndaki gelişmelerle ilgili haberlerle gündeme gelen MHP'nin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, medyadaki gazetecilere tepki göstererek, bazı gazetecileri isim vererek hedef aldı

Yalçın ve Yıldız’ın yaptığı açıklamalarda ismi geçen gazetecilerden Bahar Feyza, sosyal medya platformu Youtube’dan kendisi dahil hedef gösterilen gazetecilerin başına bir şey gelirse sorumlusunun MHP ve Semih Yalçın olduğunu söyledi.

“BEN DAHİL GAZETECİLERİN BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU MHP VE SEMİH YALÇIN’DIR”

Feyzan Youtube hesabından paylaştığı videoda, "Bu saatten sonra o ismini yazdıkları gazetecilerin ben dahil başımıza bir şey gelirse, sorumlusu MHP ve Semih Yalçındır. Hedef gösterdikleri bir sürü insan dayak yemedi mi bu ülkede. Onu da düşünmek lazım..." dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, yaptıkları açıklamalarda bazı gazetecileri isim vererek hedef gösterdi.

Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Halk TV, TV 100 ve Sözcü TV gibi solcu gazetecilere ekranı pazarlayan medya kuruluşları; Barış Yarkadaş, Bahar Feyzan, Ali Kemal Erdem, Osman Sert gibi MHP muarızı tipleri ekrana çıkararak partimize saldırmalarını sağlamaktadır. Şuuraltında MHP düşmanlığı şifrelenmiş olan gazeteci Abdülkadir Selvi de meşrebi ve tıyneti icabı, MHP muarızı koroya zaman zaman gönüllü olarak katılmaktadır. Medyada fitne ve bozgunculuğun nevi şahsına münhasır bir versiyonunu temsil eden Selvi, patlamaya hazır bir canlı bomba gibi taraflar arasında gidip gelmektedir. Selvi; vicdanı değil, ahlakı kanayanlarla birliktedir" ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız ise "Halk Tv’de 'Kırmızı Çizgi' adıyla yayınlanan programda, hangi mihraklara hizmet ettiğini, kimlerle irtibatlı ve iltisaklı olduğunu bildiğimiz Gözde Şeker ve İbrahim Kahveci isimli kişiler 'oyunuzda kan var' sözleriyle başlayan bir dizi lakırdıyla Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli‘ye hayasızca saldırmışlar, hakaretler etmişler, iftiralarını peş peşe sıralamışlardır. Bu hakaret ve iftiralara hiçbir kişi ve kurum ifade özgürlüğü diyemez. Bu müfterilerle kanun önünde hesaplaşacağız" dedi.

SEMİH YALÇIN ÖZGÜR ÖZEL'İ DE TEHDİT ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düb Cumhur İttifakı’nda çatlaklar olduğunu ifade eden bir açıklama yapmıştı. Özel'in açıklamasından sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından Özgür Özel’i tehdit etti. Yazılı bir paylaşım yapan Yalçın, Özgür Özel’in MHP’nin iç işlerine karıştığını öne sürdü.

''LAYIK OLDUĞUN TARZDA MUAMELE EDERİZ''

Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız; sen de buyur, böyle devam et! Hodri meydan! Özgür Efendi; Şahsımı ve mesai arkadaşım İzzet Ulvi Yönter’i maksatlı olarak hedef alan hezeyanlarının, millet nezdinde karşılığı olup olmadığını da zamanla göreceksin."

İşte Yalçın'ın Özel hakkında yaptığı paylaşımın tamamı: