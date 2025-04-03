Bahar geliyor, gözler tehlikede! Uzmanlar uyardı

Baharın gelişiyle doğa canlanırken, çiçeklerin açması ve polenlerin havada uçuşması birçok kişi için göz alerjisi kabusu anlamına geliyor.

Kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve hatta bulanık görme gibi semptomlarla kendini gösteren bu rahatsızlık, mevsimsel alerjilerin en yaygın türlerinden biri.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzmanlar, bahar aylarında göz alerjilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi’nin (AAO) raporuna göre, bahar aylarında polen, küf sporları ve toz gibi alerjenler, dünya genelinde milyonlarca insanda göz alerjisi vakalarını artırdı.

İngiltere’deki Moorfields Göz Hastanesi’nden Prof. Dr. Andrew Lotery, “Polenler göz yüzeyine yapıştığında bağışıklık sistemi aşırı tepki veriyor ve bu da inflamasyona yol açıyor. Bahar, göz alerjileri için en riskli dönem” dedi.

British Journal of Ophthalmology’nde yayımlanan bir çalışmada polen yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde göz alerjisi şikâyetlerinin %45 arttığını ortaya koydu.

Prof. Lotery, “Bu durum, tedavi edilmezse günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilir” uyarısında bulundu.

Göz alerjilerinden korunmanın ilk adımı, alerjenlerle teması en aza indirmek.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Esen Akpek, “Polen seviyelerinin zirve yaptığı sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının. Dışarıdaysanız geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanın” önerisinde bulundu.

Araştırmalar, güneş gözlüğünün polenlerin göze ulaşmasını %30 oranında azalttığını gösterdi.

Dr. Akpek, “Eve döndüğünüzde yüzünüzü yıkamak ve kıyafetlerinizi değiştirmek de alerjenleri uzak tutmada etkili” diye ekledi.

Hava kalitesini kontrol etmek de kritik bir önlem. Japonya’daki Tokyo Üniversitesi’nden Dr. Kazuo Tsubota, “Evde ve arabada HEPA filtreli hava temizleyiciler kullanmak, polen ve toz miktarını ciddi şekilde düşürüyor” dedi.

Allergy dergisinde yer alan bir analizde filtre kullanımıyla iç mekândaki alerjenlerin %50’den fazla azaldığını ve göz alerjisi semptomlarının %35 hafiflediğini kanıtladı.

Dr. Tsubota, “Pencereleri kapalı tutmak ve klimayı tercih etmek de bu korumayı artırıyor” açıklamasında bulundu.

Beslenme ve nemlendirme de göz sağlığını desteklemede önemli.

İtalya’daki Verona Üniversitesi’nden Prof. Dr. Roberto Magni, “Omega-3 yağ asitleri ve A vitamini açısından zengin besinler, göz yüzeyindeki inflamasyonu azaltabilir. Somon ve havuç gibi gıdalar bu açıdan çok değerli” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli omega-3 tüketen bireylerde göz alerjisi semptomlarının %20 azaldığını gösterdi.

Ayrıca, Dr. Magni, “Göz damlalarıyla nemlendirme, alerjenlerin gözyaşlarıyla atılmasını kolaylaştırıyor” önerisinde bulundu.

Uzmanlar, semptomlar şiddetlenirse doktora başvurmayı ve reçeteli antihistaminik damlalar kullanmayı önerdi.

Prof. Lotery, “Kendi kendine tedavi yerine bir uzmana danışmak, komplikasyon riskini azaltır. Bahar alerjileri geçici gibi görünse de ihmal edilmemeli” dedi.

Bilim dünyası, polen tehdidine karşı basit ama etkili önlemlerle rahat bir mevsim geçirmenin mümkün olduğunu söyledi.