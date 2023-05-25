Bahar Guidetti Beşiktaş'ta

Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Ceylan, Bahar Toksoy Guidetti'yi transfer etti.

Bahar Guidetti Beşiktaş'ta

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Bahar Toksoy Guidetti ile bir sezonluk anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bahar Toksoy Guidetti'ye şanlı formamızla sonsuz başarılar dileriz." denildi.
Kariyerinde Karşıyaka, Yeşilyurt, VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe formalarını giyen 35 yaşındaki oyuncu, son olarak Türk Hava Yolları'nın formasını terletmişti. (AA)

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