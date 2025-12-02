Show TV’nin MF Yapım imzalı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisi bu akşam yayın akışında yer almadı. Fenomen dizinin yayın akışında olmaması ise hayranlarını meraklandırdı.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı dizi yeni sezonda reytinglerde geriye düştü. Fenomen dizi hakkında kanal yönetimi kararını verdi.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bahar'ın yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak. Dizinin yayın günü değiştirilerek 7 Aralık Pazar günü izleyicisinin karşısına çıkacağı öğrenildi.

Fenomen dizi Bahar yerine bu akşam Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı Rüya Gibi dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.