Bahar yorgunluğuna karşı mucize çözüm ortaya çıktı

Eskişehir’de aktar işletmecisi Alper Aydın, mevsimsel geçişlere karşı bahar yorgunluğu yaşayan vatandaşların propolis ve çörek otu yağına yoğun talep gösterdiğini ifade ederek açıklamalarda bulundu.

Bahar yorgunluğuna karşı mucize çözüm ortaya çıktı

İHA’nın haberine göre; Kış aylarının sona erip bahar aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların mevsim geçişinden kaynaklı vücut direncinde ve bağışıklık sistemlerinde zayıflamalar meydana gelmeye başladı. Bu zayıflamalar da bahar yorgunluğuna neden oluyor.

Eskişehir’de vatandaşlar, bahar yorgunluğuna karşı vücutlarını zinde tutmak için aktarların yolunu tutmaya başladı. Eskişehir’de yaklaşık 7 yıldır aktar dükkanı işleten Alper Aydın, mevsimsel geçişlerden kaynaklı meydana gelen bahar yorgunluğu yaşayan vatandaşların propolis ve çörek otu yağı alarak bağışıklıklarını güçlü tuttuklarını dile getirdi.

“PROPOLİS VE ÇÖREK OTU YAĞI ÇOK TERCİH EDİLİYOR”

Aktar Aydın, vücutlarında bahar yorgunluğu yaşayan vatandaşların bu soruna çare olarak özellikle propolis ve çörek otu yağına rağbet gösterdiklerini ifade ederek, “Vatandaşlardaki bahar yorgunluğu mevsim geçişlerinden dolayı kaynaklanıyor. Bağışıklığı düşük olanlarda yorgunluk belirtileri meydana geliyor. Bunun için de propolis ve çörek otu yağı, bağışıklığı kuvvetlendiren ürünler arasında üst sıralarda satılıyor. Vatandaşlar bağışıklıklarını güçlendirmek için genellikle bu iki ürünü tercih ediyor. Vücudu dinç tutacak pekmezlerden keçiboynuzu pekmezi de bahar yorgunluğuna karşı iyi gelen ürünler arasında. Arı sütü de bu dönemde çok ilgi görüyor. Arı sütü içeren gıda takviyeleri, macunlar, pekmezlere vatandaşlar rağbet gösteriyor. Yaz dönemi yaklaştığı için sabunlara da ilgi olmaya başladı. Bahar mevsiminden yaza geçişte vatandaşlar sabunlara yöneliyor” diye konuştu.

Yazın, kış dönemine göre vatandaşların daha çok alışveriş yapma fırsatı yakaladığını ifade eden aktar Aydın, “Yaz döneminde vatandaşlar daha fazla ürünler alıyorlar. Aktarcılar da yazın daha hareketli dönemler geçiriyor. Ürünlerin fiyatları biraz yüksek seviyelerde seyrediyor. Ham maddelerdeki fiyat artışından dolayı biz de bunu etiketlere yansıtmak zorunda kalıyoruz. Ürün alımında maliyetler biraz daha yüksek olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Son Haberler
ABD’de şerif yardımcısı köpek saldırısında öldü Dünya
ABD’de şerif yardımcısı köpek saldırısında öldü
Vücuttaki masaj yapılacak noktalar belli oldu. Mucize etkileri oluyor Sağlık
Vücuttaki masaj yapılacak noktalar belli oldu. Mucize etkileri oluyor
Ceyhun Mengiroğlu ile Sena Şahin el ele alışverişte Magazin
Ceyhun Mengiroğlu ile Sena Şahin el ele alışverişte
ABD'den göçmenler için sert önlemler Dünya
ABD'den göçmenler için sert önlemler
"Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı Güncel
"Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı
‘Muharrem İnce'nin mühür çemberi kapatılmalıdır’ Anayasa Hukukçusu Prof Dr. Didem Yılmaz çağrı yaptı Siyaset
‘Muharrem İnce'nin mühür çemberi kapatılmalıdır’ Anayasa Hukukçusu Prof Dr. Didem Yılmaz çağrı yaptı
Dişlerinizi doğal yöntemlerle beyazlatabilirsiniz Sağlık
Dişlerinizi doğal yöntemlerle beyazlatabilirsiniz