Bahar yorgunluğundan koruyacak 7 öneri

İHA’nın haberine göre; Mevsimsel hava değişiklikleri insan vücudunda değişik tepkilere neden olabiliyor. Ancak normalde geçici olan bu durum gerekli önlemler alınmazsa kronikleşebildiğinden dikkatli olmak gerekiyor. Bahar yorgunluğu için alınacak önlemlerin başında doğru beslenmenin geldiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, metabolizmamızın bahar aylarına sorunsuz şekilde uyum sağlaması için yapılması gerekenleri 7 başlık altında anlattı.

Oturakçıibogil, bu 7 başlığı şöyle sıraladı:

1. Kahvaltıyı atlamayın: Sabah kahvaltısı günün ilk ve vücudun gün boyu ihtiyaç duyacağı besinleri almasına imkân sağladığı için en önemli öğündür. Bu nedenle kahvaltıda tüketilecek besinlerin yumurta, peynir, zeytin, süt, yeşilbiber, nane ve maydanoz, yulaf ezmesi gibi besin değeri yüksek gıdalar olmasına dikkat edin.

2. Öğünlerinize dikkat edin: Gün içerisindeki öğünlerinizde şeker ve beyaz, rafine edilmiş unlu besinlerden uzak durun. Tam buğdaylı, çavdarlı, yulaflı ve kepekli, rafine edilmemiş tahılları tercih edin. Protein ve posa zengini gıdalar olan bakliyat, yoğurt, balık ve meyveye sofranızda sıkça yer açın. Ağır yemekler yerine, sebze ve zeytinyağlı ağırlıklı beslenin. Ayrıca günde en az 2 buçuk, 3 litre su için.

3. Kafein tüketiminizi sınırlayın: Yüksek miktarda alınan kafein, kalp çarpıntısına ve vücutta su kaybına sebep olurken uyku düzenini de bozar. Bu nedenle gün içerisinde sıkça tükettiğiniz çay, kahve, kola gibi kafeinli içecekleri kontrol altında tutun. Günde 2 fincan tüketimini aşmamaya gayret edin.

4. C vitamini almaya özen gösterin: C vitamininin özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış olan bireyler için yararlı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle sofranızdan meyve ve sebzeyi eksik etmeyin. Hastalıklara karşı kalkan olması ve antioksidan açısından C vitamini alınması gün boyu zinde kalmak için faydalı olacaktır.

5. Kaliteli ve yeterli uyuyun: Yeterli ve kaliteli uyku alınamaması yorgunluk, bitkinlik, öğrenme ve konsantrasyon güçlüğü, aşırı sinirlilik hali ve bazı olumsuz psikolojik belirtilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bahar yorgunluğu ile baş etmek ve enerjik olmak için uyku ritminize dikkat edin. Bunun için sessiz, ısısı doğru ayarlanmış karanlık bir odada, rahat kıyafetler giyerek uykuya geçin. Gereğinden fazla uyumayın, sabahları her gün aynı saatte ve erken kalkın.

6. Hareketli olun: Yapılan araştırmalar bize spor yapmanın insan vücuduna ve psikolojisine faydalarını gösteriyor. Bu nedenle eğer bir sağlık sorununuz yoksa her gün düzenli olarak en az 45 dakika orta tempoda ve açık havada spor yapın. Buna imkan bulamıyorsanız asansör kullanmayın veya işinize giderken arabanızı birkaç sokak öne park ederek kalan yolu yürüyün. Spor, aynı zamanda kaliteli uyku uyumanıza da yardımcı olacaktır.

7. Kafanızı boşaltın: Stres sağlığın en büyük düşmanıdır. Gün içerisinde çalışma temposuna aşırı derecede kapılmayın ve kendinize dinlenmek için mutlaka zaman ayırın. Küçük molalarda kafanızı boşaltın ve ölçüyü kaçırmamak şartı ile sizi mutlu edecek atıştırmalıklardan yiyin ve hafif bitki çayları tüketin.