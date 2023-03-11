Uzmanı nasıl ayırt edeceğinizin tüyosunu açıkladı. Baharat diye boyanmış at kılı satıyorlar

Dünyanın en pahalı baharatlarından olan ve ülkemizde de üretimi ve tüketimi hızla yayılan safran baharatıyla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, safran yerine gıda boyasıyla boyanmış mısır koçanı ipliği, at kılı gibi ürünler satıldığını söyledi.

Ali Manavoğlu, “İlk bakışta anlamak zor olabilir ama orijinal safranın rengi biraz daha koyu kırmızı ve elinize aldığınızda renk vermemesi gerekiyor” sözlerini kullandı.

SAFRAN ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Safran alırken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Manavoğlu, İnternetten almak istediğimizde safranı birçok farklı fiyatta görebiliyoruz. Güncel olarak safranın kilogram fiyatı yaklaşık 50 bin lira. 50, 100 gramı 100 lira gibi rakamlara satılıyor. Burada ise taklit ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Safranı taklit için mısır koçanlarının ipliklerinin boyanması, at kılının boyanması, Hindistan cevizinin ipliksi tabakasının boyanarak safranmış gibi satılması ne yazık ki karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

NORMALDE 1 KİLO SAFRAN İÇİN 150 BİN ADET ÇİÇEK TOPLANMASI LAZIM

Safranın özellikle boya, gıda ve ilaç sanayisinde kullanıldığını söyleyen Manavoğlu şunları belirtti:

“Safranın bu kadar önemli olmasının sebebi hem vermiş olduğu renk, aroma hem de hasadının zor, elde edilen ürünün az olmasıdır. Safran, bir çiçekten sadece 3 adet kıldan oluşan bir baharat. Toplaması ise tamamen el işçiliği ile gerçekleştiriliyor. Özellikle Orta Asya ülkelerinde üretiliyor ve tüketiliyor. 1 kilo safran elde edebilmek için 150 bin çiçek toplanması lazım”