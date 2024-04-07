Baharın müjdecisi kardelenler açtı

Erzurum'da, havaların ısınmasıyla doğa ve yaban hayatı canlanmaya başladı.

Kış mevsiminin sert geçtiği şehirlerden olan Erzurum'da, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle karların erimesi hızlandı.

Canlanan doğada yılın ilk çiçeği ve baharın müjdeleyicisi olan beyaz, mavi ve mor kardelenler açtı.

Rengarenk görüntüsüyle gözleri kamaştıran kardelenler, Erzurum topraklarına renk katıyor.

Havaalanı yolu çevresindeki kardelenlerle süslenen tarım arazileri, farklı türden kuşları da ev sahipliği yapıyor.