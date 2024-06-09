Bahçe bir anda alev aldı

Kaynak: İHA
Bahçe bir anda alev aldı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde meydana gelen bahçe yangınının söndürüldüğü kaydedildi.

Hatay'da bulunan Altınözü ilçesi, Keskincik Mahallesi'nde meydana gelen bir yangın, yerel yetkilileri harekete geçirdi.

Olay, bir evin bahçesinde başladı ve hızla yayılmaya başladı. Ev sahibi yangını fark etti ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, hızla olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bahçede bazı hasarlar meydana geldi. Olayın detaylarına ilişkin inceleme başlatıldı.

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