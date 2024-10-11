Bahçede kilosu 25 markette 150 TL

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bahçede kilosu 25 markette 150 TL

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinin Büyükbelen köyünde ceviz üreten çiftçiler, hasat ettikleri ürünleri tartmak için uzun sıralar oluşturuyor. Üreticiler yaş cevizi kilosu 20-25 liradan satarken, marketlerde kilosu 150 TL.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi ceviz üretiminin yüzde 50'sini sağlayan Büyükbelen köyündeki bahçelerde yetiştirdikleri cevizleri toplayan üreticiler bu yıl yaş cevizi kilosu 20-25 lira arasından toptan sattı.

Köye başta Eskişehir, Bursa, İzmit, Adapazarı olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen toptancılar, kabuğundan ayrılmamış yaş cevizleri bir günde satın aldı. Bilecik il genelinde ceviz hasadı sona ererken, 58 bin 643 dekar alanda toplamda verim rekoltesi 15 bin ton olarak kayıtlara geçti.

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Bilecik genelinde 'Bilecik- Şebin-Yalova 1,2- Şen- Chandler- Pedro- Franguette-Fernor' cinsi ceviz üretimi yapıldı. Köye günde gelen 2 tıra cevizlerini satmak isteyen üreticiler kantar önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Günde yaklaşık 80 ton ceviz çıkan köyde, üreticiler bu yılki hem fiyattan hem de rekolteden memnun.

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Marketlerde ise yaş cevizin kilosu 150 TL'den satılıyor.

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