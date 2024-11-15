Bahçedeki köpek kulübesinden el bombası çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bahçedeki köpek kulübesinden el bombası çıktı

Adana'da cezaevinde olduğu tespit edilen Orhan B.'nin evine düzenlenen operasyonda yatakların altına gizlenmiş 2 ruhsatsız av tüfeği bulunurken, bahçedeki köpek kulübesinin içinden ise el bombası çıktı.

Adana'da cezaevinde olduğu belirlenen Orhan B.'nin evine düzenlenen operasyonda yatakların altına gizlenmiş 2 ruhsatsız av tüfeği, bahçedeki köpek kulübesinde ise el bombası ele geçirildi. Orhan B.'nin annesi Aysel B. ile yeğeni Arda A. gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir evde silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, cezaevinde olduğu belirlenen Orhan B.'nin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, yatakların altına gizlenmiş 1'i otomatik 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Bahçede aramayı sürdüren polis, köpek kulübesinin içindeki leğene gizlenmiş el bombası buldu. Operasyonda, Orhan B.'nin annesi Aysel B. ile yeğeni Arda A. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Ele geçirilen el bombası Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne, silahlar ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. (DHA)

Bahçedeki köpek kulübesinden el bombası çıktı

Bahçedeki köpek kulübesinden el bombası çıktı

Bahçedeki köpek kulübesinden el bombası çıktı

Bahçedeki köpek kulübesinden el bombası çıktı

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