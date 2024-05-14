Bahçedeki otları temizlerken buldu. Gerçekleri öğrenince şaşkına döndü

Düzenleme: Kaynak: TELE1
Bahçedeki otları temizlerken buldu. Gerçekleri öğrenince şaşkına döndü
Coğrafya öğretmeni evinin bahçe büyüyen otları temizlerken üzerinde garip çizgiler bulunan bir taş buldu. Taş hakkında bilgi sahibi olan öğretmen şaşkına döndü.

İngiltere’nin Coventry şehrinde yaşayan coğrafya öğretmeni Graham Senior, evinin bahçesinde yetişen otları temizlemek için gerekli malzemeleri hazırladı. Bahçedeki otları çeşitli malzemeler kullanarak yolmaya başladı.

Bu sırada öğretmen taş parçalarını da el arabasına doldurmaya başladı. Temizlik işlemine devam eden yüzeyin 10 santimetre kadar altında siyah renkli bir taş ilgisini çekti. Taşı eline alan ve dakikalarca inceleyen öğretmen tanıdığı bir arkeologla temasa geçti.

Bulduğu taşın çeşitli her tarafından çektiği fotoğrafları arkeoloğa gönderdi. Ve taşın üzerinde ne yazdığını sordu. Arkeolog taşın üzerinde 1600 yıldan daha önce yazılan bir alfabe olduğunu söyledi.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Bulduğu taşla alakalı konuşan 55 yaşındaki Senior, “Bahçeyi yabani otlardan ve taşlardan temizlerken taşı buldum. Doğal bir taş olmadığını düşündüm. Çiziklerin de bir hayvanın pençe izleri olarak değerlendirdim. Taşı yüzeyin 10 ila 12 cm altında fark ettim” dedi.

Arkeolog Teresa Gilmore, “Bu olağanüstü bir keşif. Bu özel bulgu bize Coventry’deki erken Orta Çağ faaliyetlerine dair yeni bir bakış açısı kazandırdı" dedi.

Gilmore daha sonra profesör Katherine Forsyth ile temasa geçti. Forsyth ise bu taşın ogham yazısı ile çizildiğini doğruladı. Taşın üzerindeki yazının muhtemelen dördüncü yüzyıla kadar uzandığını açıkladı.

11 cm uzunluğunda ve 139 gr ağırlığındaki taşın dört kenarından üçünde yazı bulunuyor. Coğrafya öğretmeni taşı müzeye bağışladı. Taş Coventry’deki Herbert Sanat Galerisi ve Müzesi’nde sergilenecek.

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