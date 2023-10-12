Bahçeden 400 avokado çalan hırsızlar yakalandı

Antalya’da bahçeden 400 adet avokado çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Bahçeden 400 avokado çalan hırsızlar yakalandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde avokadoların hasat zamanının gelmesiyle birlikte hırsızlık olayları da görülmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’da ikamet eden A.S. isimli şahsın bahçesinden 400 adet avokado çalındı. Bahçe sahibi A.S.’nin ihbarı üzerine olayla ilgili hırsızları yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli 4 kişiyi evlerinde yakaladı. Şüphelilerin yakalanması üzerine çalınan 400 adet avokado meyvesi sahibine teslim edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.

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