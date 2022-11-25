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Zeytin hırsızları tutuklandı

Kilis’te bir zeytin bahçesinden 70 kilo zeytin çalındığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık şüphelisi 70 kilo zeytinle birlikte suçüstü yakalandı. 

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 10:23
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Bahçeden 70 kilo zeytin çaldılar: Suçüstü yakalandılar

Zeytin hırsızları tutuklandı
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Kilis’te zeytin bahçesinden zeytin çalan iki kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Merkez ilçesi Hicipoğlu köyünde bir kişinin, A.Ç. isimli şahsın kendisine ait zeytin bahçesinden 70 kilo zeytin çalındığını ihbar etmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 2 hırsızlık şüphelisini 70 kilo zeytinle birlikte suçüstü yakaladı. Hırsızlığa konu 70 kilo zeytin sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Şüpheliler, tutuklanmalarını müteakip Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

 

(Kaynak: İHA)

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