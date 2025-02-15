Bahçeden deve kuşu, 3 gün sonra bulundu

Kaynak: DHA

Diyarbakır'da bir iş yerinin bahçesinden 3 gün önce kaçan deve kuşu karayoluna giderken bulundu.

Diyarbakır’da, bir iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşu, karayoluna girerek sürücülere zor anlar yaşattı. Olay, 12 Şubat’ta Diyarbakır-Batman karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi.

BİR ARKADAŞINDAN HEDİYE ALDIĞI DEVE KUŞU KAÇTI

Fırat Özateş’in bakımını üstlendiği deve kuşu, bir arkadaşının hediye ettiği hayvan, iş yerinin bahçesinden kaçtı ve karayolunda koşmaya başladı. O anlar, sürücülerin zor durumda kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DEVE KUŞU 3 GÜN SONRA BULUNUP SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Olayın duyulmasının ardından deve kuşu, Yenişehir ilçesi Güzelköy mevkisinde çevredekiler tarafından bulundu. Hayvan, sahibine teslim edilerek olay sonlandırıldı.

Son Haberler
Sokak ortasında kurşun yağdırdı. O anlar kamerada
Sokak ortasında kurşun yağdırdı. O anlar kamerada
Hindistan'da tren istasyonunda çıkan izdihamda 16 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da tren istasyonunda çıkan izdihamda 16 kişi hayatını kaybetti
Anket sonuçları karşısında iktidar donup kalacak! O isim AKP’den 3 ismi geride bırakıyor
Anket sonuçları karşısında iktidar donup kalacak! O isim AKP’den 3 ismi geride bırakıyor
Bahçeden deve kuşu, 3 gün sonra bulundu
Bahçeden deve kuşu, 3 gün sonra bulundu
Tanju Çolak "Galatasaraylı oyuncularda o ruh yok"
Tanju Çolak "Galatasaraylı oyuncularda o ruh yok"