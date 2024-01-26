Bahçelerinde servet bulan ailenin mutluluğu kısa sürdü. Gerçeği öğrenince şok oldular

Kaynak: Haber Merkezi
Bahçelerinde servet bulan ailenin mutluluğu kısa sürdü. Gerçeği öğrenince şok oldular
ABD’de bir ailenin evlerinin bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa bulundu. Mutluluktan havalara uçan çiftin sevinci kursaklarında kaldı. Buldukları kasanın gerçek hikayesini öğrenen çift şoke oldu.

New York eyaletinde bulunan Staten Island’da yaşayan çift, evlerinin bahçelerinde içerisinde elmasların yakutların onlarca yüzüğün ve paraların olduğu bir kasa buldular. Kasayı bulunca havalara uçan çift kasanın içerisinde bir de not kağıdı buldu.

Buldukları notu okuyan çiftin heyecanları kursaklarında kaldı. Not kağıdının üzerinde bir adres vardı ve o adres tam da çiftin komşularının evini tarif ediyordu.

Durumu komşularına bildiren çiftin komşularından aldığı cevap şu şekildeydi: “Bu kasa ve içindekiler 2011 yılında bizim evden çalındı.”

Kasada bulunan 52 bin dolar ve mücevherler ile polise giden iki aile, karakolda durumu doğrulattı.

Heyecanları yarım kalan Maria Colonna-Emanuel ve kocası Matthew, kasayı komşularına teslim etti. Komşularının ödül teklifini kabul etmeyen çift gerçek ödülün kader olduğunu belirterek yüze gönüllülüklerini gösterdiler. Komşular ise dürüst aileye teşekkürlerini iletti.

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