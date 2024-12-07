Bahçeli darbe yapmakla suçlamıştı! 3 polis hakkında yeni karar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “hükûmete darbe yapmakla” suçladığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde patlak veren “gizli tanık” skandalı çerçevesinde açığa alınan üç polis müdürü göreve iade edildi. Üç polis müdürü, Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde personel emrine verildi.

T24’ün emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve aynı şubede müdür yardımcısı olan Şevket Demircan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bünyesinde ortaya çıkan gizli tanık skandalı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nca açığa alındı.

Üç polis müdüründen Çelik ve Demircan, Kaplan soruşturması çerçevesinde gizli tanık olan Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçmasının ortaya çıkması sonrasında gözaltına alınarak tutuklandı.

Adli soruşturma devam ederken, İçişleri Bakanlığı skandalın detaylarının ortaya çıkarılması amacıyla müfettiş görevlendirmesi yaptı. Müfettiş talebiyle Çelik, Öner ve Demircan açığa alındı.

Üç polis müdürünün idari işlem kapsamındaki açık işlemi perşembe günü İçişleri Bakanlığı’nca sonlandırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla üç polis müdürü yeniden aktif göreve döndü. Üç polis müdürü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü emrinde göreve başlatıldı. Üç polis müdürünün, önümüzdeki günlerde eski görevlerine ya da aynı konumdaki benzer başka göreve atanması mümkün olacak.

Haklarındaki açık işlemi sonlandırılan üç polis müdürü, hem polis kimliklerini hem de beylik silahlarını yeniden edinebilecek. Ayrıca, açık işlemi sırasında aylık maaşlarından yapılan birikmiş kesintilerini alabilecek.

Ankara Emniyeti’nde patlak veren gizli tanık skandalı, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından “hükümete yönelik darbe girişimi” olarak değerlendirildi. MHP lideri Bahçeli, olaya adı karışan polisleri “darbeci” olarak nitelendirdi. Ancak sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından bilgilendirilen Bahçeli, darbe iddiasından vazgeçti.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın adamı olduğu ve bazı eylemlere karıştığı belirtilen Serdar Sertçelik, "yalan ve iftiralarla dolu 19 sayfalık beyanları kendisine zorla imzalattırıldığını" ileri sürerek Ankara emniyetini suçlamıştı. İfadeyi verdiğinin ertesi günü elektronik kelepçe takılarak tanık koruma programına alındığını ancak istediği her yere gidebildiğini anlatan Sertçelik, "kendisine yapılan operasyonun göstermelik olduğunu ve yurt dışına kaçmasına müsaade edildiğini" ileri sürmüştü.

Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra polisin kendisine ulaşarak, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Fahrettin Koca, Abdulhamit Gül, Macahit Arslan ve Hasan Doğan aleyhine ifade verdirmek istediğini, hükümete bu yolla darbe yaptıklarını ileri sürmüştü. Sertçelik’in açıklamaları ve yayınladığı ses kayıtlarından sonra önceki gün Organize Şubesi’nden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Öner, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Komiser Ufuk Gültekin "darbe" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İkametlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konulmuştu. Çelik, Demircan ve Gültekin, 7 Eylül 2023’te Kaplan’ı gözaltına alan üç isimdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda üç emniyet müdürünün çığa alındığı süreç için "komplo" dedi. Hedefin Cumhur İttifakı ve Türkiye olduğunu söyleyen Bahçeli, "Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun" dedi. Bahçeli, "Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir, emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir" diye çağrıda bulundu.