Bahçeli emekliye verilen zamma muhalefet etti. Sadaka gibi zam yapılmıştı

Seyyanen zamdan mahrum bırakılan 16 milyon emekliye sadaka gibi zam yapıldı. Anayasal hakkı olan 19.77 enflasyon farkını alan emeklilere 5.23 zam yapmasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yetersiz buldu.

Bahçeli emekliye verilen zamma muhalefet etti. Sadaka gibi zam yapılmıştı

En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında 19.77 enflasyon farkı, yüzde 5.23 zam yapıldı. Toplam yüzde 25 artış emeklilerde hüsran yaşattı.

Emekliler, sadaka gibi zamma tepki gösterirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli emekli maaşlarına yapılan zammı yetersiz buldu ve gönlünden geçen zam oranını açıkladı.

MHP lideri Bahçeli, ''İlk olarak memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 binlik artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına da yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Emeklilere yapılan zammın yetersiz kaldığını belirten Bahçeli, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu.

Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur; 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.

"HAYAT PAHALILIĞI KADERİMİZ DEĞİLDİR"

"Hayat pahalılığı kaderimiz değildir" diyen Devlet Bahçeli "Kur faizde oynaklıklar gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. 3 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Kabine ekonominin maruz kaldığı tehlikeleri en aza indirmek için kolları sıvamıştır. Biz gelecekten umutluyuz. El ele verdikçe her zorluğu yeneceğimiz kanaatindeyiz" dedi.

"SEYYANEN ARTIŞ AÇIKLAMASI"

"Memurlara ve emeklilerimize yapılacak zamların destekçisiyiz" diyen Bahçeli "1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55’lik zam ve seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır.

Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır.

Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" diye konuştu.

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