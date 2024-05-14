Bahçeli Eurovision birincisine taktı: Tüylü ceket, pembe saten etekle

68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazanını İsviçre temsilcisi Nemo’ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ağır eleştiri geldi.

Kazanın eşcinsel olması pembe tüylü kıyafet ve etekle sahneye çıkmasına tepki gösteren Devlet Bahçeli, “Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamaları şöyleydi:

“Huzursuz, umutsuz, ufuksuz, memnuniyetsiz kitleler psikolojik rahatsızlıkların, sapkın eğilimlerin pençesindedir.

2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir.

Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur.

Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir.

Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir.

Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış.”

TARTIŞMALAR DAMGA VURDU

Siyasi bir yarışma olmasıyla tartışmalardan düşmeyen Eurovision Şarkı Yarışması'nın 68. finalindeki 25 şarkı arasından galip çıkan İsviçre temsilcisi Nemo kazandı.

İsrail'in çağrılara rağmen yarışmadan men edilmemesi ve Gazze ile dayanışma gösteren protestoların yanı sıra Hollanda'nın son anda diskalifiye edilmesi nedeniyle bu yılki Eurovision, tarihinin en tartışmalı yarışmalarından birine sahne oldu.

İşte puan tablosundaki ilk 5:

İsviçre - 591 puan

Hırvatistan - 547 puan

Ukrayna - 453 puan

Fransa - 445 puan

İsrail - 375 puan

İsrail beklenmedik şekilde seyircilerden 338 gibi yüksek bir puan aldı ve bu da onları geçici olarak liderliğe taşıdı.

Ancak tüm oylar sayıldığında İsrail beşinci sıraya geriledi.