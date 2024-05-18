Bahçeli favori şarkısını dinletti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da yapılan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ı tutmadığını belirten Bahçeli "Karagümrük'ün küme düşmesine de rıza göstermiyorum" dedi. Sevdiği şarkılar sorulunca Hande Mehan'ın 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' şarkısını açtırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da gerçekleşen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilerle sohbet etti. Gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlayan Bahçeli’ye CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti de soruldu.

"ÖZGÜR BEY RENK KATTI"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin onlara göre birinci parti konumuna geldiğini kendilerine göre öyle olmadığını belirten Bahçeli, “Özgür Özel’i Meclis'te yakinen takip ettiğini, Özel’in bazı özellikleri olduğunu ifade etti. Bahçeli Özgür Özel için, “Bir defa hareketli bir insan. İkincisi heyecanlı bir insan. Üçüncüsü konuşkan bir insan” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir renk kattığını belirten Bahçeli, “ama bu renk güneşin batışı sırasındaki 7 renge bürünürse tehlike. Ama güneşin renginde kalırsa, yani köklü bir CHP olarak kalırsa faydalı olabilir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIM"

Bahçeli, bir gazeteci tarafından 'Karagümrük taraftarı olarak Beşiktaş'ın gidişatını nasıl değerlendirirsiniz' sorusuna yanıt verdi. Bahçeli, Beşiktaş'tan ayrıldığını, Karagümrük'ün küme düşmesine de rıza göstermediğini, Karagümrük’ün Süper Lig'de kalması gerektiğini ifade etti.

SEVDİĞİ ŞARKIYI DİNLETTİ

Devlet Bahçeli, sevdiği şarkıların sorulması sonrası Hande Mehan'ın 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' şarkısını yanındaki danışmanına cep telefonundan açtırarak, basın mensupları eşliğinde dinledi.