Bahçeli için büyük vuslatın tarihi belli oldu! Hasret sona eriyor…

İtalyan gazeteciler Chiara Cruciati ve Giansandro Merli, Terör örgütü PKK-YPG’nin uzantısı SDG’nin komutanı Mazlum Abdi ile görüştü. Görüşmede son dönemde teröristbaşı Öcalan’ın ‘silah bırakma’ çağrısının ne zaman geleceğine ilişkin tarihle ilgili net bilgi geldi. Mazlum Abdi, Öcalan’ın 15 Şubat günü tutuklanmasının 26’ıncı yıl dönümünde bir mesaj göndereceğini doğruladığı ifade edildi.

BAHÇELİ'DEN SON OLARAK 'AÇIKLAYIN' ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışı ile yeni süreç başlamıştı. Süreç ise Bahçeli’nin ‘DEM, Öcalan ile İmralı’da görüşsün’ çıkışı ile yeni bir boyut kazanmıştı. Son olarak Bahçeli partisinin grup toplantısında 'Beklenen çağrı bir an önce açıklansın' şeklinde yeni bir çıkışta daha bulunmuştu.

DEM HEYETİ 2 KEZ GÖRÜŞTÜ, BIRAKMA ÇAĞRISI GELMEMİŞTİ

DEM Parti heyeti Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk İmralı’ya gitmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlıktan onay çıkması ile DEM heyeti İmralı’ya giderek Öcalan ile görüştü. İlk görüşmede bir çağrı gelmemişti. Son olarak 2. görüşme için DEM heyeti İmralı’ya tekrar gitti. Burada da herhangi bir ‘silah bırakma’ açıklaması gelmedi.