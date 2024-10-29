Bahçeli ile Dervişoğlu, Anıtkabir’de bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftaki grup toplantısında, Teröristbaşı Abdullah Öcalan için, “Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan!” çağrısında bulunmuş ve bu çağrıya çok sayıda siyasetçiden tepki gelmişti.

Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 2007’de bir mitingde ‘Öcalan’ın idamı' çağrısına gönderme yapan Dervişoğlu, Bahçeli’ye “Al bunu başının ucuna as" diyerek urgan ipi fırlatmıştı. Bahçeli’ye yüklenen Dervişoğlu’nun bu çıkışı sonrası Bahçeli’den karşı hamle gelmiş ve İYİ Parti’den urgan ipini istemişti. Bahçeli’nin istediği urgan ipini makam odasına astığı da açıklanmıştı.

TOKALAŞTILAR

İki lider arasındaki siyasi atışmanın devam edip etmeyeceği merak edilirken, Dervişoğlu ve Bahçeli bugün Anıtkabir’de bir araya geldi. Anıtkabir'de 29 Ekim dolayısıyla yapılan törenin sona ermesi ile birlikte Bahçeli ve Dervişoğlu da yan yana gelerek tokalaştı