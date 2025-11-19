Açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nun İmralı’ya giderek terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmesi çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıyla birlikte iktidar çizgisinde yayın yapan medyada bocalama süreci başlamıştı.

Örneğin; Bahçeli’nin çağrısının ardından komisyonun İmralı’ya gitmesi gündemde büyük yer tutmuştu. Hatta iktidara yakın Yeni Şafak ‘Komisyon İmralı’ya gitmemeli’ şeklinde bir manşet atarken, hemen ertesi gün de Türkgün ‘Derdiniz ne sizin’ şeklinde tepki manşetine yer vermişti.

AKP ve MHP arasında çatırdama iddiaları konuşulurken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutuna giderek bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede ise konuşulan konular arasından biri ‘Terörsüz Türkiye’ oldu.

BAHÇELİ: İMRALI'YA GİTMEKTEN GOCUNMAM

Devlet Bahçeli ilk grup toplantısında komisyonun İmralı’ya gitmesi konusunda tarihi bir açıklamaya imza attı. Bahçeli iktidara uyarıda bulunarak, “Herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum; Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında gelmekten imtina etmem” dedi.

AKP, BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINA SESSİZ

Bahçeli’nin söylemlerine AKP içerisinden sadece Bakan Yılmaz Tunç’tan ‘Kararı komisyon verecek’ ifadeleri geldi. AKP’den ulaştığımız bir kaynak ise “Bu konu hakkında yorum yapmayacağım” diyerek sessiz kaldı. AKP içerisinden sadece Abdulkadir Selvi’den ‘şok çıkış’ yorumu geldi. Dünden bugüne kadar AKP’den Bahçeli’nin tarihi açıklamasına bir açıklama gelmedi. Bugün ise Erdoğan’ın grup toplantısında Bahçeli’nin çağrısına ne yorum vereceği merak ediliyor.

İKTİDAR MEDYASININ ÇOĞU BAHÇELİ'Yİ GÖRMEDİ

İktidara yakın medya ise süreci manşetlerinden nasıl gördüğünü tek tek inceledik. Hürriyet, Milliyet ve Türkgün Bahçeli’nin çağrısına manşette geniş yer verdiği görüldü. Süreç karşıtı tavır sergileyen Yeni Şafak ise manşetinde görmeyerek, kenar kısmına haberi taşıdı. Sabah, Türkiye, Milat ve AKİT de süreci manşete geniş taşımadı.

İşte iktidara yakın gazeteler süreci manşetinde nasıl gördü;

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi ise süreci kenardaki sütundan gördü

Milat gazetesi süreci alt manşetinde gördü

Türkiye gazetesi de süreci manşetinde yer vermeyerek sütundan işledi

Türkgün gazetesi ise Bahçeli’nin tarihi açıklamasına manşetinde geniş yer verdi

Akit gazetesi Bahçeli'nin tarihi açıklamasını tek sütundan gördü