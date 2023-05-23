Bahçeli muhalefete bu sözlerle yüklendi: Yalan dolan fasulye nohut

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, Sivas’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce çıktığı kürsüde yıllarca eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devam etmesi gerektiğini savundu. Bahçeli, “Parlamenter sisteme tekrar dönelim diye mevcut sistemi eleştirenlere sesleniyorum. Bu kadar ağır bir felaketin yaşandığı dönemde şu an için kalkıp, 17 defa koalisyon hükümeti kurulmuş hepsinin ömrü 1-2 yıl olmuş, böyle bir yapıyla mı bu problemlerin altından kalkılabilecek. Şimdi bunun bir örneğini hep beraber görüyoruz." dedi.

“YALAN DOLAN, FASULYE NOHUT”

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu siyaset üretemeyip noktanın ardına sığınmakla suçlayarak, “Bir de moda oldu; ‘Şunu şunu yapacağım nokta.’ Ne demek nokta, noktanın ötesi nedir neden söyleyemiyorsun? Nokta, yani diyorsun ki ben adayım Kemal Kılıçdaroğlu adını kullanıyorum nokta. Peki noktadan sonra ki Kılıçdaroğlu kim? Ne yapacak bu noktadan sonra? Bu noktanın ünlemi var ama bu noktanın virgülü yok. Nokta var demek ünlemi de beraberinde getirmek demektir. Yedi tane ünlem ver sonunda da bir nokta. Yedi noktanın içerisinde Meclis'te bir sürü parti var ama nokta sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu milletin huzuruna çıktığında ne yapacağını anlat, nasıl yapacağını anlat, anlatamıyorsan kendini kurtarmak için noktaya saklanma, noktanın altına gizlenme. Televizyona çıktığın zaman bu milletle alay etme. Evleri ücretsiz yapacakmışsın. Yalan dolan, fasulye nohut. Bunlardan bahsediyorsun son cümlen ne? Nokta. Noktalı siyaset olmaz” şeklinde konuştu.