Devlet Bahçeli, Öcalan için ‘Umut Hakkı’ dedi! MHP ağzındaki baklayı çıkardı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a çağrı yaptı. Bahçeli, Öcalan’ın Meclis’e gelerek terörün bittiğini açıklamasını istedi.

Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’a çağrı da bulunması büyük tepkilere yol açarken ‘Umut hakkı’ meselesi gündem oldu. Bahçeli, terörist başının örgütün lavedildiğini haykırmasını istemesinin ardında “Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın." ifadeleri kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu çıkışının ardından ‘Umut Hakkı’ merak konusu oldu. Bahçeli’nin Öcalan’a sunduğu ‘Umut hakkı’ şansı için MHP’li Feti Yıldız’dan açıklama geldi.

MHP İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız MHP’nin ağzındaki baklayı çıkardı. Fethi Yıldız X hesabından yaptığı açıklamada Umut Hakkı konusunda bilgi verdi. Yıldız konuya ilişkin X hesabından şunları yazdı:

“Modern Ceza Hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir.

Bu kavramlardan biri de “Umut Hakkı” ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır.

Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır.”

Modern Ceza Hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir.

Bu kavramlardan biri de “Umut Hakkı” ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır.

Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için… — Feti Yıldız (@YildizFeti) October 22, 2024

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, ceza hukukunda bulunan bir maddedir. Hapis cezasına mahkûm edilen kişilerin belirli bir süre gösterdikleri iyi hal ve davranışları değerlendirilerek, kanunla çizilmiş şartlar çerçevesinde koşullu salıverilme olasılıklarının göz önüne alınmasına denir.

Bahçeli’nin PKK elebaşı Öcalan için yaptığı Umut Hakkı çağrısı kavramı suçluların cezalarının belirli bir kısmını tamamladıktan sonra topluma yeniden kazandırılması anlamını taşıyor.