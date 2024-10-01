Devlet Bahçeli Halk Tv ve CHP'yi alenen tehdit etti: Sabrımızı sınamasınlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Bahçeli Sinan Ateş cinayeti konusunda açıklamasında ağır sözler söyledi. Bahçeli, "Sabrımızı sınıyorlar, önce aynaya baksınlar. Bir avuç MHP düşmanı. Halk Tv ve CHP ayağını denk al. Akbabaların kanatlarını yolarız. Ülkü ocaklarını da MHP'yi de çiğnetmem" dedi.

NE OLMUŞTU

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşma hafta boyu devam etmesi öngörülüyor. Duruşmada savunmalar yapılacak. Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da yer almıştı.

ANNE ATEŞ BAHÇELİ'YE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Duruşma arasında Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi işaret etmişti. Ateş, “Bahçeli’ye hakkımı helal etmiyorum. Saygı da duymuyorum, Sayın da demiyorum. O başta olmak üzere kimseye oğlumun hakkını ve kanını helal etmiyorum. Kendi verdiğim emeği, kocamın gördüğü işkencelerin hiçbirinin hakkını helal etmiyorum onlara. Oğlumun neden öldüğünü Bahçeli söyleyecek. Bazı konuşmalar var, ne olduğunu tek tek anlatacağım." demişti.

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'ten Devlet Bahçeli'ye sert sözler

BAHÇELİ: AKBABALARIN DA KATLARINI YOLARIZ. HALK TV VE CHP AYAĞINIZI DENK ALIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşdu. Bahçeli, Sinan Ateş, davasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddialıların şahsın gibi çürüktür. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da katlarını yolarız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız" dedi.