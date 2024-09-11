Bahçeli tüm sırlarını bu kitapta anlatıyor! Hiçbir şey gizli kalmayacak

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 27 yıldır genel başkanlığını yapan 76 yaşındaki Devlet Bahçeli’nin hayatı 'Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi' ismiyle kitaplaştı.

MHP’nin bir videoyla duyurduğu kitabın tanıtımında Bahçeli’nin, 12 Haziran 2016 tarihinde partisinin grup toplantısındaki “Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem; yine namerde el açmam, yine de bu davadan dönmem, bu emanete leke sürdürmem” sözlerine yer verildi.

Türkiye’nin kritik dönemlerinde aldığı kararlarla çok tartışılan Bahçeli’nin kitapta neler anlatacağı merak konusu oldu.

Kitabın raflarda yer alacağı tarih henüz belli değil. Tanıtım videosunda “Yakında” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu eseri ise “İnc Araştırma&İnceleme Danışmanlığı” hazırladı.

Kitabı hazırlayan şirket daha önce de MHP’nin seçim kampanyalarını yönetti. Ayrıca MHP’nin yönettiği belediyelerde de reklam ve tanıtım hizmetleri verdi.

DR. DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

Dr. Devlet Bahçeli, 1 Ocak 1948'de Osmaniye'de doğdu. İlköğrenimini Osmaniye'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde üniversite eğitimine başladı ve burada ekonomi alanında doktorasını tamamladı.

Bahçeli, 1967 yılında Ülkü Ocakları'nın kurucularından biri olarak siyasi kariyerine adım attı. 1987'de akademik kariyerini bırakarak, Milliyetçi Çalışma Partisi'nde (MÇP) Genel Sekreterlik görevine getirildi. 1997 yılında Alparslan Türkeş'in vefatının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı seçildi.

1999-2002 yılları arasında Bülent Ecevit'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bahçeli, 2007 yılından bu yana Osmaniye milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alıyor.